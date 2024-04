Italiano: “Futuro? Le voci non mi interessano. Beltran? E’ felice da trequartista”

Domani ci sarà la miglior squadra possibile in campo? E' concentrato più sulle coppe che sul campionato? — Non sono assolutamente concentrato solo sulle coppe, abbiamo la voglia di vincere in tutte le competizioni e di fare grandi prestazioni. Abbiamo otto partite per provare a risalire in Serie A. Nelle gare come quella di domani la nostra attenzione rimane per tutti i 90'. Domani andrà in campo la formazione migliore.

Variazione in attacco per domani? Beltran punta? — Cercheremo di mettere in difficoltà la difesa del Viktoria. Al momento sembra impenetrabile, perché non subiscono mai gol. Beltran preferisce giocare nella posizione attuale, perché gli piace smarcarsi e trovare lo spazio per arrivare davanti alla porta. La posizione rimarrà quella perché sta facendo bene e lui è felice di stare in quel ruolo.

Le hanno dato fastidio le voci sul suo futuro? — Personalmente non mi ha dato fastidio. Sono concentrato sul mio lavoro per arrivare a traguardi simili allo scorso anno. Non mi toccano ne interessano le voci. Voglio arrivare preparato a tutte le partite, è quello che mi interessa.

Vi sentite più forti dello scorso anno? — Il problema non è se ci sentiamo più forti, perché le difficoltà sono sempre diverse. Il problema è che si conosce le squadre che si va ad affrontare e riusciamo a preparaci al meglio. L'esperienza dello scorso anno ha fatto maturare tantissimi giocatori e mi ha fatto crescere personalmente. Lo scorso anno poche volte partivamo con il favore del pronostico. Vogliamo riassaporare quei momenti fantastici dello scorso anno.

