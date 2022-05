Vicario, non c’è solo la Fiorentina: anche una big bussa alla sua porta

Il portiere, attualmente di proprietà del Cagliari, verrà riscattato dall'Empoli ma il suo futuro, probabilmente, sarà altrove

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport dà conto della singolare situazione portieri in casa Napoli. Il dualismo Ospina-Meret non sembra mettere d’accordo Spalletti e De Laurentiis, già al lavoro per cercare una soluzione che nella prossima stagione possa convincere entrambi.