Ceccarini: “Difficile trattenere Odriozola. Occhio ad un nome per l’attacco”

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, ha parlato del futuro di Odriozola, Piatek e del futuro attaccante

L'esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, è intervenuto durante Viola, su RTV38, per parlare della questione legata al futuro di Odriozola: "Ad oggi è difficilissimo che possa rimanere. L'ingaggio è molto alto, quindi o fa un sacrificio il giocatore o uno sforzo i viola, perché il Real non si muove. Il calciatore spinge per rimanere, perché si trova bene, ma sarà difficile".