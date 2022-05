Amoruso: “Viola che possono giocarsela con chiunque. Sarà importante il ritmo”

L'ex viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato della sfida di domani tra Fiorentina e Roma e di come dovranno gestirla

L'ex calciatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso , ha parlato durante il programma Viola su RTV38, della partita dei viola di domani sera contro la Roma: "La Fiorentina sappiamo che può battere chiunque. Il problema è che abbiamo buttato via sei punti importanti e questo potrebbe essere un grosso handicap. Domani dobbiamo dimenticarci di tutti gli errori fatti e pensare solo a far bene. Non vorrei arrivare alla sconfitta perché gli regaliamo un gol agli avversari, ma solamente se dovessero dimostrarsi più forti di noi. Sarà importane il ritmo gara che daranno i viola".

Poi sulle critiche delle ultime settimane: "Non le capisco. Chiaro che in questo momento siamo tutti a leccarci i baffi, ma non possiamo pensare di buttare tutta a mare se non centriamo l'Europa. Ci sarà sicuramente da sistemare qualche occasione, ma non esageriamo".