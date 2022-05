Fiorentina-Roma, probabili formazioni: Italiano coi titolari, Mou ne cambia 4

La Fiorentina attende la Roma al "Franchi", nel posticipo della 36° giornata di Serie A, in programma lunedì. La squadra di Josè Mourinho arriva a Firenze galvanizzata dalla conquista della finale di Conference League. I ragazzi di Italiano devono necessariamente rimettersi in carreggiata, dopo tre sconfitte consecutive in campionato che hanno complicato la corsa per la qualificazione europea. La sfida coi giallorossi, avanti tre punti in classifica, rappresenta un vero dentro o fuori per la compagine gigliata. Servirà tutta la spinta del Franchi per superare la Roma e alimentare le speranze europee. L'arbitro dell'incontro sarà Guida di Torre Annunziata. La designazione completa della squadra arbitrale -> LEGGI tutte le date del campionato di Serie A 2022-23 (e non solo)