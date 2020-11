Verso Parma, le scelte di Iachini in attacco: Beppe prova a sorprendere con Kouamé

Su La Nazione, oltre alla situazione relativa alla panchina, troviamo anche il punto sulla formazione della Fiorentina che scenderà in campo sabato prossimo a Parma. Secondo il quotidiano, Iachini potrebbe ripartire da da una linea offensiva formata da tre attaccanti. Seguendo le gerarchie, due slot sono già occupati da Callejon e Ribery, con la maglia di punta centrale destinata a finire sulle spalle questa volta di Vlahovic. Ma attenzione alle sorprese: la condizione fisica di Callejon potrebbe spingere il tecnico viola a fare una scelta diversa. Lo spagnolo in panchina dall’inizio (per poi essere sfruttato a gara in corso) e Kouamé in campo.