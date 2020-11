Iachini, fiducia a tempo. Se sbaglia a Parma è pronto Montella

Secondo quanto scrive la Repubblica, la partita di sabato a Parma diventa decisiva per la stagione della Fiorentina. Beppe Iachini si gioca la panchina dopo la conferma a tempo decisa dalla società. In caso di altro fallimento, aumentano in maniera considerevole le possibilità di vedere Vincenzo Montella per la terza volta sulla panchina della Fiorentina, visto che il club in caso di nuovo ribaltone punterà su un traghettatore in attesa di avviare dal prossimo giugno il primo vero ciclo della gestione Commisso. Per giocarsi le ultime carte di permanenza sulla panchina viola, Iachini è pronto a giocarsi il tutto per tutto con il 3-4-3 ed un tridente pesante che potrebbe essere composto da Ribery, Callejon e uno tra Kouamè e Vlahovic.