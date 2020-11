A Parma con Iachini, poi il rebus. Montella fino a giugno, poi un big: questa l’idea

Anche sulle pagine sportive de La Nazione trova spazio la stretta attualità viola. Ieri, dopo 48 ore di voci, indiscrezioni e confronti, è stato deciso di andare avanti con Iachini fino a Parma. Ha pesato nuovamente la parola di Commisso, che dagli Stati Uniti segue l’evoluzione della crisi viola praticamente in tempo reale, ma la questione allenatore sarà rivista nel weekend. Forse già nell’immediato post gara del Tardini se la Fiorentina dovesse incassare una delusione-fotocopia di quanto accaduto a Roma. Chi (eventualmente) al posto di Iachini? L’elenco dei nomi è assolutamente eterogeneo: si va da soluzioni interne fino alla scelta di un tecnico a più ampio respiro.

Se per Montella e Aquilani è possibile decidere in un attimo, visto che entrambi hanno in essere un contratto con la società viola, per la scelta del big (Sarri sempre e comunque in pole) i passaggi da affrontare e risolvere non sono pochi. A partire dallo svincolo dalla Juve, che il tecnico non ha ancora discusso e risolto, fino al programma-progetto del club in vista delle prossime sessioni di mercato e ovviamente le ambizioni sul piano dei risultati. Da qui, probabilmente, il fatto che l’ipotesi di ridare la squadra a Montella appare concretamente la più semplice. Nel mezzo, ecco il pacchetto degli allenatori sui quali la Fiorentina è titubante, conscia di potersi ritrovare tra un anno nella situazione di oggi: Ballardini, D’Aversa e Mazzarri (che piace molto) chiedono tutti almeno un anno e mezzo di contratto.