Verso il giovedì di Coppa Italia: ondata viola a Bergamo (ma senza la curva)

Saranno alcune centinaia i sostenitori viola che seguiranno dal vivo la sfida tra Atalanta e Fiorentina

Si avvicina l'appuntamento di Coppa Italia contro l'Atalanta. Come sottolinea La Nazione, giovedì sera, sugli spalti del Gewiss Stadium di Bergamo, non mancherà l’apporto del pubblico in arrivo da Firenze. Nonostante il giorno lavorativo, l’orario infelice (causa diretta tv) e la capienza limitata al 50%, saranno alcune centinaia i sostenitori viola che seguiranno dal vivo la sfida tra Atalanta e Fiorentina: a ieri erano stati staccati poco più di cento biglietti per il settore ospiti ma la sensazione è che, specie domani, il dato sia destinato a salire.

Alla trasferta non parteciperà in ogni caso la tifoseria organizzata, con la Curva Fiesole che già a fine dicembre aveva fatto sapere che fin tanto che gli stadi non saranno riaperti almeno al 75% non prenderà parte ad alcuna partita in presenza.