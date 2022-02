Gonzalez in difficoltà: la Fiorentina aspetta un suo segnale

Italiano lavora per rilanciarlo

Diciotto partite, 2 gol e 4 assist in campionato non sono affatto uno score personale da disprezzare. Gonzalez sa incidere nel gioco viola, senza dimenticare l’apporto in fase difensiva potendo contare su corsa e doti atletiche non comuni. Ma più che altro la Fiorentina ha bisogno di aggiungere gol in attacco per ovvi motivi e Gonzalez - come gli altri esterni offensivi - adesso ha un ruolo e un compito fondamentali. Italiano ci conta e aspetta solo un segnale.