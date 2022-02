Ikoné più Nico Gonzalez, frecce pronte. Le indicazioni di formazione

Italiano prepara lo schieramento: in porta scontata la presenza di Terracciano In campo anche Torreira e Bonaventura

Focus sulla possibile formazione viola anti-Atalanta su La Nazione, con un occhio di riguardo nei confronti del reparto avanzato. Secondo il quotidiano, in vista del quarto di finale di Coppa Italia in programma giovedì a Bergamo, serviranno la velocità di pensiero e di movimento di Nico Gonzalez per provare a cogliere di sorpresa gli avversari. Ikoné, invece, dopo essersi visto preferire Callejon e Sottil in occasione dell’ultima sfida, ha voglia di provare a conquistarsi la seconda chance dall’inizio, dopo i 60 minuti giocati a Cagliari. E nel mezzo? Piatek, che in Coppa ha subito trovato il gol, scalpita, ma il ballottaggio con Cabral resterà vivo fino all’ultimo. Probabile la staffetta.