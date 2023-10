Verso il Ferencvaros con una certezza, Italiano ha scelto il portiere di Coppa

La certezza di formazione di questa sera per la Fiorentina è legata alla porta, con Christensen in mezzo a qualche dubbio di formazione e diversi ballottaggi. Contro il Ferencvaros il danese sarà alla quarta presenza da quando è alla Fiorentina, con tanta voglia di guadagnarsi la fiducia di tutto l'ambiente.

Le gerarchie tra i pali, dopo un periodo di assestamento, sembrano chiare: Terracciano in campionato e Christensen nella fase a gironi della Conference League. Per il resto in attacco scalpita Beltran, con Nzola non al 100%, e Italiano sta pensando perfino di non rinunciare a Nico Gonzalez. Fonte Corriere dello Sport-Stadio.