Tre punti per l’Europa, con una Fiorentina che guarda verso Napoli

Certo, ciò non significa far finta di nulla visto che, domenica sera, i viola saranno di scena in casa del Napoli. Per questo al Franchi si vedrà una formazione profondamente diversa

Dopo il pareggio in casa del Genk infatti, la Fiorentina ha l’immediata opportunità di rimettere a posto le cose, riprendendosi il primo posto. «Il fatto che i nostri avversari abbiano potuto riposare un giorno in più non importa — ha aggiunto — noi dobbiamo vincere senza cercare alibi anche perché ormai siamo abituati a dover giocare ogni tre giorni». Certo, ciò non significa far finta di nulla visto che, domenica sera, i viola saranno di scena in casa del Napoli. Per questo al Franchi si vedrà una formazione profondamente diversa rispetto a quella che ha battuto il Cagliari. Rotazioni per gestire al meglio uomini, forze e risorse cercando di tenere sempre altissimo il livello dell’attenzione. «Ai ragazzi ho detto che devono mettere grande concentrazione su questa partita perché in Europa non esistono partite semplici. Tutte le squadre restano vive fino alla fine e per questo sarà determinante l’approccio. Come sempre». Un tema sul quale il mister ha battuto spesso riuscendo, almeno stando ai numeri (nessuno in Italia segna nei primi tempi quanto i viola) a convincere i suoi di quanto partir forte possa fare la differenza. Lo riporta il Corriere Fiorentino.