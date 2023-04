Venuti verso l’addio. La Fiorentina chiede ad Aquilani: quante soluzioni

Lorenzo Venuti non rinnoverà il contratto e andrà via a zero. Questo è quello che riporta La Nazione, che sottolinea come la Fiorentina stia già programmando le operazione del futuro. Una di queste è proprio quella che riguarda il futuro di Venuti. Sulla destra però, il club viola è coperto con delle pedine fatte in casa. I nomi sono quelli di Niccolò Pierozzi (classe 2001, reduce da nove anni di vivaio a Firenze e protagonista di una grande stagione alla Reggina nel primo anno in B dove ha messo a referto quattro gol, di cui l’ultimo proprio ieri nel pari per 1-1 a Benevento; gol e due assist per dovere di tabellino), e di Michael Kayode, di tre anni più giovane (gioca ancora in Primavera) ma in predicato di esordire presto tra i professionisti.