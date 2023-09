Viola Park, lettere dell’insegna gettate in strada. Caccia ai responsabili

A pochi passi dal centro sportivo della Fiorentina, dietro la campana della raccolta del vetro tra via Rimaggio e via Villamagna, qualcuno ha abbandonato rifiuti particolari: lettere giganti in polistirolo. Sembrano una C e mezza O più altri pezzi, rivestite di color giallo-marrone, simil oro. E sono davvero simili a quelle che compongono la mega scritta "Rocco B. Commisso Viola Park" che campeggia all’ingresso del centro, ancora coperta da teli viola. Detto che per aspettare di vederla bisognerà aspettare l'inaugurazione (ECCO LA DATA UFFICIALE), resta il mistero: da dove vengono le lettere? Il sindaco di Bagno a Ripoli Casini, ricevuta la segnalazione, promette che Alia ripulirà. Questo quanto scritto da La Nazione, oggi in edicola.