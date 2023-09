Adesso è ufficiale: ecco la data dell’inaugurazione del Viola Park

Adesso c’è una data ufficiale. La Fiorentina inaugurerà il Viola Park l’11 ottobre, durante la sosta del campionato per gli impegni della Nazionale. Una data sospirata da tempo dalla proprietà viola, prevista inizialmente per i primi giorni di settembre e poi via via scivolata in avanti. Nei giorni precedenti all’evento l’impianto otterrà la tanto chiacchierata agibilità e dunque sarà possibile tagliare il nastro ufficialmente. Con l’occasione il Viola Park sarà intitolato a Rocco Commisso, un omaggio che la dirigenza ha voluto fare al presidente. Dettagli ancora da scoprire nei prossimi giorni, ma il traguardo è vicino. Da quel momento il club potrà aprire le porte ai tifosi. Sicuramente per le partite della Fiorentina femminile e della Primavera, ma anche per gli allenamenti della prima squadra.