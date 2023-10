Vai Barak è il tuo momento: il ceco torna titolare dopo cinque mesi

Antonin Barak stasera avrà l'occasione giusta di riprendersi la Fiorentina e tornare ad essere quel centrocampista decisivo per la squadra, come lo scorso maggio a Basilea, quando un suo gol, lanciò i viola verso la finale di Praga. Nella partita contro il Cukaricki tornerà titolare dopo 5 mesi, (il 27 Maggio contro la Roma l'ultima da titolare in Serie A), al posto di Bonaventura. Una brutta infezione lo ha tenuto fuori per quasi tutto il ritiro al Viola Park, ma ora grazie ad un percorso personalizzato da il club viola è pronto per scendere in campo. Italiano lo considera uno dei senatori della squadra, oltre che un trequartista capace di essere pericolo in zona gol. Lo scorso anno il ragazzo della Repubblica Ceca segnò 8 gol in viola, la speranza è che partendo in ritardo possa arrivare a quella cifra e magari superarsi. Lo riporta La Repubblica.