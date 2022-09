Una settimana all’Atalanta: Fiorentina, via a un altro tour de force

La Fiorentina ha sette giorni a disposizione per preparare la prossima partita. I viola saranno di scena domenica alle 18 al "Gewiss Stadium" di Bergamo, contro l’ Atalanta . La sfida alla squadra di Gasperini - si legge su La Nazione - darà il via ad un altro tour de force . Un ciclo che terminerà solo il 13 novembre con Milan-Fiorentina . Ben 12 le partite da affrontare in meno di un mese e mezzo , scendendo in campo ogni fine settimana e quasi ogni giovedì per la Conference League .

Dopo la gara contro i nerazzurri, la squadra di Italiano andrà in Scozia per giocare una partita da vincere a tutti i costi contro gli Hearts. Dopo Edimburgo la Fiorentina giocherà due partite consecutive al Franchi, una in campionato e una in coppa. Lunedì 10 ottobre i gigliati ospiteranno la Lazio di Sarri mentre tre giorni dopo ci sarà il quarto impegno del girone di Conference, a Firenze infatti arriveranno gli Hearts. Lunedì 17 ottobre i viola saranno di scena allo Stadio Via del Mare di Lecce, poi i viola avranno una settimana intera per preparare Fiorentina-Inter, in programma sabato 22 ottobre.