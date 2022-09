Fiorentina, record di gare in estate in pochi giorni: mai successo in Italia!

La Fiorentina ha giocato 11 gare ufficiali in solo 36 giorni, un ritmo massacrante che, durante il periodo estivo, in Italia nessuno aveva sostenuto in passato

Roberto Vinciguerra

Forse per qualcuno si è trattato di semplice “normalità”, ma l’aver disputato 11 gare ufficiali in solo 36 giorni nel periodo estivo (con le temperature più alte degli ultimi 150 anni) rappresenta per la Fiorentina un record assoluto a livello del calcio italiano, nella stagione in cui, ricordiamo, è stato stabilito l’inizio più “precoce” della storia del campionato di Serie A campionato di Serie A [LEGGI]. Nessuna squadra italiana prima dei viola, infatti, era stata sottoposta a questo massacrante susseguirsi di gare ufficiali (e tutte di un’elevata importanza) in così pochi giorni nella stagione più calda dell’anno. Dalle ore 18:30 del 14 agosto (orario di inizio di Fiorentina-Cremonese) alle ore 17 del 18 settembre (cioè al termine di Fiorentina-Hellas Verona) la squadra di Italiano è andata in campo con un intervallo medio di solo 76 ore tra una partita e l’altra (ossia 3 giorni circa), un ritmo spaventoso mai visto in Italia nel periodo estivo.

Il caso della Roma nel 2021

Lo scorso anno, tanto per fare un esempio, la Roma (impegnata anch’essa nel play off di Conference League, che poi vinse 9 mesi dopo), disputò le sue prime 11 gare ufficiali stagionali nell’arco di 44 giorni, di cui solo le prime 7 partite, però, nel periodo estivo. E la parte iniziale del campionato della squadra giallorossa, come prevedibile, non fu dei migliori visto che la Roma, nelle prime 12 giornate, vinse 6 gare, ma ne perse anche 5.

Il flop dell'Atalanta nel 2018

Nell’estate del 2018, per fare un altro paragone calzante, dal 26 luglio al 17 settembre (54 giorni in tutto) l’Atalanta disputò 10 gare: 6 valide per i preliminari di Europa League (dove venne addirittura estromessa al play off) e 4 in campionato, dove gli orobici furono protagonisti di un inizio disastroso, con solo 6 punti all’attivo nelle prime 7 gare. Anche alla luce di queste considerazioni l'attuale bilancio dei viola (3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte) assume sicuramente un significato diverso.