Fiorentina, tabù trasferta da sfatare: 7 delle prossime 12 lontano dal Franchi

Cambiare passo è il primo obiettivo per una Fiorentina che vuole rimontare, e sarà importante riuscire a farlo in trasferta dove la squadra viola giocherà sette delle prossime dodici partite del tour de force che porterà alla pausa mondiale. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, il percorso fin qui compiuto dalla squadra viola lontano dal Franchi, in campionato e in Europa, è stato deludente: due pareggi (per 0-0) e tre sconfitte (Udine, Bologna, Basaksehir) hanno già delineato un ritardo sia in campionato che in Conference League.