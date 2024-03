Un uomo distrutto dal dolore: Commisso, il nuovo faro della Fiorentina

Un uomo distrutto. Un uomo che lotta con un dolore immane. Un uomo che ha perso un fratello, ma che non vuole abbandonare il suo popolo. La Fiorentina riparte da Rocco Commisso. Da quelle lacrime che nella giornata di ieri, hanno accompagnato i visitatori della camera ardente di Joe Barone.La Nazione ripercorre le sensazioni, i momenti e i sentimenti di una giornata toccante all'interno del Viola Park. Tutta l'attenzione è rivolta a Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina è stremato, scosso da un lungo viaggio, troppo impegnativo per lui in questo momento. Eppure, vorrebbe abbracciare tutti ad uno ad uno, senza distinzioni. Anche quando si avvicina il giornalista dell'articolo della Nazione, Commisso ha qualche parola per lui: "Nazione, come stai?". Eppure è tutta Firenze che lo chiede a lui. Da oggi in poi, al Viola Park non sarà mai come prima. Arriva la squadra, pronta a sostenere Rocco Commisso e la famiglia di Joe. Loro sì che sanno, purtroppo, consolare in questi momenti. Ciò che è successo a Davide è una ferita ancora aperta, soprattutto per Biraghi e Milenkovic. E anche in questo giorno, Rocco Commisso non si smentisce mai. "Fast, fast, fast" diceva e così, ecco l'annuncio: la villa del Viola Park sarà intitolata a Joe Barone.Atto dovuto per chi, ha lottato per creare la nuova casa della Fiorentina. Adesso, tutto il mondo viola si unisce intorno a Rocco Commisso. Sarà lui il nuovo faro della Fiorentina.