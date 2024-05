Un Mercoledì da Champions per coronare il sogno di una città intera

Un Mercoledì, quello viola, che sa tanto di Champions League e pazienza se invece è "soltanto" la Conference League, ovvero la terza competizione europea. Per la Fiorentina è un appuntamento con la storia, che dopo la batosta di Praga vuole riportare in ogni modo un trofeo a Firenze, che manca ormai da troppi anni. Prima però bisogna uscire indenni dalla bolgia dei 28mila dello Stade Jan-Breyde pronti a spingere in tutti i modi la squadra di Hayen. La Fiorentina non è una squadra capace di gestire e dunque sicuramente non si appoggerà al gol di Nzola, ma proverà a segnare per chiudere definitivamente la qualificazione. Servirà attenzione, cura dei dettagli, determinazione e qualità per battere il Club Brugge. Ecco perché sarebbe importante poter contare su Bonaventura, uno dei pochi bravi a gestire il pallone e rallentare il ritmo. Solo se al 100% partirà dall'inizio, altrimenti spazio ad altri. Un Mercoledì da leoni per coronare un sogno. Lo riporta il Corriere Fiorentino