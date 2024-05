Fiorentina, per battere il Brugge servono carattere e orgoglio. Obiettivo Atene

La Fiorentina ci riprova un anno dopo e punta nuovamente alla finale di Conference League. Per arrivare ad Atene però la squadra di Italiano dovrà affrontare il Brugge in Belgio. Una squadra che all'andata a Firenze ha messo in difficoltà Italiano e i suoi, che per la verità si sono complicati la vita da soli. Poi la forza dei nervi e la spinta dello stadio hanno preso per mano i ragazzi di Italiano fino al gol vittoria di Nzola. Ma oggi sarà completamente diverso e a parti invertite. Il pubblico sarà quasi totalmente belga. Quasi, perché ci saranno anche un migliaio di tifosi viola, pronti a sostenere la propria squadra fino all'ultimo minuto. Proprio da questi fedelissimi la Fiorentina dovrà trarre la forza mentale per una prestazione di carattere e orgoglio fino ad arrivare alla finale di Atene. La Fiorentina dovrà affrontare la gara ripetendo la partita del Franchi, con attenzione e senza timore. Confidando sul riscatto della difesa, che stasera non può permettersi errori. Italiano lo sa bene, come è sicuro che i suoi sapranno tirare fuori la prestazione di livello. Lo riporta La Nazione