Concreti e letali: le parole d’ordine di Italiano per la sfida al Club Brugge

"Se esiste la partita perfetta, stasera la Fiorentina deve giocarla. Ha un gol di vantaggio sul Bruges, frutto del 3-2 dell’andata: non è molto ma è qualcosa, un piccolo capitale da far fruttare. Del resto, siamo arrivati al bivio, non solo della stagione ma dei tre anni di gestione Italiano. Due finali l’anno scorso, la possibilità adesso di centrare ancora una volta l’ultimo atto della Conference League, dopo che la Coppa Italia è volata via. Tra conquistare il biglietto per Atene e non farlo, c’è una differenza enorme. E’ in ballo l’Europa: la corsa in campionato è difficile, arrivare in fondo e vincere questa coppa (non coppetta come si sente spesso dire...) aprirebbe una porta su una dimensione superiore. Alla fine, i tre anni di Italiano saranno ricordati più per i tornei a eliminazione che per i piazzamenti in campionato, ma Atene darebbe loro maggior lustro, un’uscita di scena rischierebbe invece di far calare un velo sottile di polvere su un triennio comunque importante.