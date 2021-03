Un gruppo di “stralunati guerrieri”: adesso basta alibi e malintesi

Sull’edizione odierna de La Nazione troviamo un’analisi del complicato momento che vive la piazza di Firenze. Un altro cambio in panchina, il quarto in venti mesi. Quando mancano 10 partite al termine della stagione e la Serie B dista soltanto 7 miseri punti. La società adesso deve evitare che nello spogliatoio si creino equivoci o alibi. Scioperi mentali innescati dalle valigie già pronte, o quasi, di alcuni big. Occorre una presa di posizione netta perché gli “stralunati guerrieri” dello spogliatoio viola negli ultimi mesi ne hanno combinate parecchie, senza che nessuno fosse in grado di orientarli o dirigerli. Non c’è più spazio per malintesi o disimpegno, il rischio che si corre è ben più grande. Testa solo sul presente, con Iachini e un gruppo “avvilito” che ritrovare compattezza, nel nome dell’unico bene comune: la salvezza.