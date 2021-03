Il mistero dell’audio anonimo: la squadra avrebbe isolato Prandelli

Repubblica Firenze scrive di un messaggio anonimo, iniziato a circolare mentre Prandelli affidava al sito ufficiale viola la lettera con la quale annunciava le dimissioni, che smentiva la ricostruzione ufficiale. Ovvero – si legge sul quotidiano – che il tecnico si fosse sentito male e che avesse avuto un lieve malore dopo la sconfitta col Milan.

Non è andata così secondo l’audio che intanto rimbalzava anche tra gli addetti ai lavori. Secondo quella voce Prandelli avrebbe litigato con Amrabat, che nel frattempo era finito in panchina ufficialmente per un forte dolore alla schiena dopo che nella gara con lo Spezia, al momento del cambio, era uscito dal campo senza salutare l’allenatore e dirigendosi negli spogliatoi. La squadra si sarebbe schierata col centrocampista, isolando Prandelli, sempre secondo questa ricostruzione che non ha mai trovato conferma ma che nel frattempo veniva amplificata sempre più ogni volta che rimbalzava nei telefonini.