Iachini riparte dal 3-5-2: Quarta titolare inamovibile, spazio a Malcuit

Repubblica Firenze si concentra sul ritorno di Giuseppe Iachini alla Fiorentina. Ieri l’incontro con la dirigenza, la telefonata di Rocco Commisso col quale i rapporti, anche dopo l’esonero, sono sempre stati costanti, poi il passaggio di consegne con Prandelli.

Iachini era stato esonerato a novembre, dopo lo 0-0 di Parma. Pareggio che fece riflettere due giorni e due notti la società prima di prendere la decisione e di allontanare Beppe.

Iachini ha salutato il gruppo sul campo e conosciuto il nuovo acquisto Malcuit che non faceva parte della sua precedente avventura. Tutti presenti, tranne chiaramente i cinque nazionali ( Biraghi, Castrovilli, Milenkovic, Vlahovic e Amrabat) e l’altro nuovo innesto Kokorin. L’attaccante russo, negli ultimi giorni a Roma per un percorso personalizzato dopo la ricaduta, tornerà oggi a Firenze.

Da un punto di vista tattico, il tecnico ripartirà dal 3-5-2 con la novità di Quarta ormai titolare inamovibile, probabilmente quella di Malcuit a destra ( quotazioni in rialzo per lui) e di Vlahovic che stavolta non si alternerà con Kouame e Callejon come nella precedente esperienza. Anche se lo spagnolo, voluto da Iachini la scorsa estate, potrebbe trovare più continuità adesso.