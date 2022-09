Un Commisso a tutto campo: dal totale appoggio alla squadra al Viola Park

Un Rocco Commisso a tutto campo quello durante la conferenza stampa di ieri . Un presidente che crede fortemente e porta totale appoggio alla sua società, al suo staff, a Vincenzo Italiano e i suoi giocatori. Un patron con la voglia di rispedire al mittente le critiche ricevuti negli ultimi mesi, che ha voluto fare chiarezza sui dati degli investimenti di tre anni a questa parte (di circa 440 milioni di dollari). Passando anche per la preoccupazione e il mea culpa sul rallentamento dei lavori per il Viola Park, che non termineranno più a fine anno, ma a marzo 2023.

Inoltre, come ricorda la Repubblica, il presidente viola ha anche parlato dell'incontro che avverrà tra circa una settimana e mezzo con il Comune e il gruppo ARUP, per saperne di più sul progetto per il nuovo Franchi. Ma Commisso è stato chiaro: "Accettiamo il progetto, ma solo se ci danno il controllo. Altrimenti da me non vedranno un centesimo". Per concludere, possiamo dire che la sua conferenza stampa è stata un mix di argomenti: tra passato, presente e futuro calcistico e infrastrutturale della sua squadra.