Commisso: “Viola Park non prima di marzo 2023, non va come doveva”

"Il progetto Viola Park non sta andando avanti come doveva. Ho messo soldi extra e salvato il progetto dell'architetto, poi c'è stata un'alluvione ed era tutto allagato. Il problema è che non sono pronti a darmi le infrastrutture come era stato concordato. Prima di marzo nulla sarà finito. Sposteremo tutte le squadre verso maggio, a fine campionato. Abbiamo avuto un incontro con il sindaco: la tramvia non ci sarà per altri due anni, per i parcheggi mi dicono maggio-giugno".