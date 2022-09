Stadio, giorni caldi: Commisso aspetta Arup e Comune, ecco le carte in tavola

Il punto sull'agenda del presidente in merito allo stadio

Palazzo Vecchio definisce costruttivo l'incontro avuto ieri con la Fiorentina, ma Commisso tra qualche giorno vedrà Arup, lo studio vincitore del bando per la ristrutturazione del Franchi, e allora verrà ragguagliato su due punti fondamentali: l'intervento sull'area circostante lo stadio (e relativa redditività), a carico di privati - 75 milioni da reperire, non coperti dal PNRR - e l'opportunità di giocare o meno altrove nel 2023-24. Quindi si discuterà della concessione, di 99 o 50 anni, ma comunque non gratuita: qui il Comune, scrive il Corriere Fiorentino, si aspetta che una convergenza venga trovata.