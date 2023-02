“Tu quoque”: Amrabat, da “uomo del presidente” a caso di mercato

La vigilia che non ti aspetti con il caso che non ti aspetti e che coinvolge proprio Sofyan Amrabat. "Tu quoque” - scrive La Gazzetta dello Sport- “l’uomo del presidente”, come lo chiamano a Firenze. Perché proprio Rocco Commisso ha voluto fortemente il giocatore quando era al Verona. Difendendolo nelle difficoltà, fino a consegnargli insieme allo staff tecnico viola le chiavi del centrocampo della Fiorentina, a costo di mandar via Torreira. Il giocatore, dal canto suo, ha sempre ripagato sul campo. Risultando uno dei migliori in stagione e disputando poi un Mondiale da star, fino allo scivolone di ieri. La Fiorentina a poche ore dal gong del mercato e alla vigilia di un match cruciale per il prosieguo della stagione, si è trovata alla prese con un problema non da poco. Da subito dal versante viola è filtrata una presa di posizione fermissima, riassumibile più o meno così: il giocatore non si muove.