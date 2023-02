Più Barcellona che Torino: Amrabat distoglie l’attenzione viola alla vigilia

Una serata tosta per la stagione viola - analizza La Nazione - in cui si è parlato e molto del Barcellona e poco del Torino. I quarti di Coppa Italia arrivano sulla scia di una giornata di mercato complessa e movimentata per la Fiorentina, considerati gli effetti dell’assalto catalano last minute per ottenere in prestito fino a giugno Sofyan Amrabat. Ieri il marocchino non si è allenato ed è stato escluso dall’elenco dei convocati dopo una giornata di voci, ipotesi e malumori. La società è rimasta infatti seccatissima per il comportamento del Barcellona e infastidita per l’atteggiamento di Sofyan, che in un post su Instagram ha reso pubblica la sua apertura al trasferimento. Pochi giorni fa era stato a Barcellona per seguire la partita dei blaugrana contro il Getafe: un segnale chiaro, comunque la si pensi. Un’evoluzione che pochissimo dev’essere piaciuta al presidente Commisso, che ha voluto a tutti i costi Amrabat.