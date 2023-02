Amrabat fa i capricci: da risorsa a separato in casa? Gli strascichi

Nessun acquisto sul fil di lana ma nemmeno clamorosi colpi di scena. Così il Corriere Fiorentino riassume l'ultimo giorno di calciomercato in casa viola. Nonostante le ore vissute ieri - fino alle 24, orario di chiusura del calciomercato spagnolo - siano state a dir poco frenetiche. Colpa di un tentativo del Barcellona per Sofyan Amrabat. Respinto dalla Fiorentina (al pari di quelli di Chelsea e United) dopo una giornata di voci e indiscrezioni. Così mentre Barone e Pradè decidevano di avviare l’assalto definitivo da circa 2 milioni per Sabiri in vista della prossima estate, è stata soprattutto la vicenda Amrabat a impegnare tutta la dirigenza, anche più del riscatto di Barakdal Verona , arrivato in anticipo sulle condizioni che lo avrebbero reso automatico.