TS pone il dubbio: “Ha voglia la proprietà di alimentare il sogno Champions?”

"Domanda a questo punto inevitabile: ha voglia la proprietà di alzare realmente il livello della rosa e alimentare il sogno Champions?". Commenta così il mercato della Fiorentina Tuttosport, che fa il punto sulle varie trattative: riguardo gli esterni offensivi i dirigenti continuano a sfogliare la margherita e i nomi circolati fin qui, da Ruben Vargas a Brian Rodriguez, non s’annunciano titolari già pronti. L’auspicio del popolo viola è che alla fine arrivi un mister x capace di migliorare da subito la squadra. Intanto in Germania inseriscono anche la Fiorentina fra i club che monitorano il trequartista classe 2005 Baris Kalayci in scadenza con l’Union Berlino. Quanto al mercato in uscita per Brekalo (sfumato ad ora il passaggio alla Dinamo Zagabria) si sta muovendo l’Olympiacos che vuole pure Yerry Mina finito nel mirino pure di Almeria e Cadice.