CorSport: “Fiorentina-Augsburg, muro contro muro. Salta anche Vargas?”

Fiorentina, salta anche Ruben Vargas? No, non è quello che sperano i dirigenti viola e Rocco Commisso. L'esterno dell'Augsburg piace da tempo e l'offerta della Fiorentina è molto chiara:7-7,5 milioni. Non un milione in più. La società tedesca però non è convinta, continua a chiedere 10 milioni. Ed ecco qui lo stallo. La Fiorentina non ha intenzione di andare incontro alla società che milita in Bundesliga, per questo motivo l'acquisto dello svizzero non è poi così scontato. Per ricapitolare, il Corriere dello Sport, descrive così la situazione: da una parte la Fiorentina è convinta della propria strategia, quella di non cedere a qualunque richiesta; dall’altra sembrerebbe non convinta sino in fondo che Vargas sia l’obiettivo giusto.