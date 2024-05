VN – Maglia 24/25, poche ore e vedremo. Design classico e il ricordo di Astori

Fiorentina, presto verrà svelata la nuova maglia per la stagione 2024/25. Si torna ad una versione più in linea con la storia viola

Sta per essere svelata la maglia con la quale la Fiorentina giocherà la prossima stagione. Nelle prossime ore, con l'avvicinarsi della gara contro il Napoli di venerdì, scopriremo infatti la nuova casacca viola che, secondo i primissimi spifferi, riporta ad un design decisamente più classico rispetto a quella di quest'anno. Una trama, per intenderci, più compatta, per una maglia che richiamerà quelle più iconiche della storia viola. Sempre stando a quanto filtra, dovrebbero tornare il colletto e lo scollo a V.