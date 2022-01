Tra passato e futuro: Mazzarri “il fiorentino” in cerca di rivalsa

Protagonista nelle giovanili e vicino alla panchina Ma stavolta Mazzarri proverà a sconfiggere i viola

Fame di vittorie e tanta voglia di rivalsa. Queste, secondo La Nazione, le carte che il Cagliari si giocherà domenica a pranzo contro la Fiorentina. Dal suo arrivo sulla panchina dei sardi, Walter Mazzarri ha vinto appena quattro partite. Uno score che obbliga la formazione rossoblù ad accelerare in ottica salvezza, cercando di dare seguito ai segnali di ripresa arrivati nelle ultime gare. All'andata il Cagliari finì schiantato 3-0, ma oggi il tecnico di San Vincenzo può contare su tante settimane in più di lavoro.

Tra gli ostacoli che il Cagliari dovrà dribblare c'è anche il Covid. Mazzarri, con un passato nelle giovanili della Fiorentina e più volte accostato, in passato, alla panchina viola, proverà ad alzare al massimo l’asticella. Contro i toscani, in 29 partite disputate in carriera, in quelli che sono stati “derby” personalissimi, l’attuale allenatore del Cagliari ha mosso la classifica 18 volte, con 11 pareggi e 7 vittorie.