Cagliari-Fiorentina e non solo. Tutte le partite a rischio della 23^ giornata

Serie A, tre partite in bilico a causa dei tanti positivi. Il nuovo protocollo delle Asl parla chiaro e anche la Fiorentina rischia

Durante questo weekend entrerà in vigore il nuovo protocollo nato per salvaguardare gli sport di squadra ordinato dalle Asl. Come ricorda il Corriere dello Sport, la Serie A ha attualmente in bilico tre partite, tra cui Cagliari-Fiorentina. Il protocollo parla chiaro, lista bloccata di 25 giocatori: col 35% di positivi (9 elementi) la partita è rinviata. Mentre Salernitana e Venezia sembrano aver raggiunto il limite massimo di giocatori contagiati, mentre il Cagliari sembra essere sul filo del rasoio.