Terracciano vola da numero uno. E va al sorpasso per la porta viola

Sempre più titolare della Fiorentina. A Cagliari può sovvertire definitivamente le gerarchie con Dragowski

A Firenze è stato chiamato a lungo il numero uno tra i numeri dodici, si legge su La Gazzetta dello Sport. Considerato la miglior riserva possibile per il ruolo di portiere. Definizione che in questa stagione è piano piano scivolata via visto che Pietro Terracciano in panchina ci è rimasto pochissimo. Sono ben 17 le gare giocate (16 dal 1') sulle 21 in campionato, sfruttate quasi sempre alla grande dal numero 1 (di maglia) viola. Complice anche il lunghissimo stop (oltre 3 mesi) di Dragowski, Terracciano ha trovato una continuità che in A, tranne qualche gara con l'Empoli, non ha mai avuto. Un paio di sbavature, umane, ci sono anche state: vedi Juve e Verona ad esempio. Ma il rendimento medio è stato sempre alto. Tanto da aprire un ballottaggio tra i pali.