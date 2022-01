Biraghi, il capitano dai pochi sorrisi ma tanto lavoro

Cristiano Biraghi si sta dimostrando un vero capitano per la Fiorentina. Un mix di apparenza e sostanza che piace molto ai tifosi viola

Cristiano Biraghi è stato dichiarato capitano della Fiorentina da Vincenzo Italiano subito durante il ritiro a Moena. Questo perché ha visto in lui un giocatore in grado di controllare le emozioni e prendersi spesso grandi responsabilità. I gol ne sono sicuramente un esempio. Con quattro reti all'attivo, il numero tre viola è il vicecapocannoniere della Fiorentina, realizzandone uno più bello dell'altro. Un calcio di rigore e 3 punizioni, questi i gol segnati dal capitano viola in questa stagione. Come scrive il Corriere dello Sport, Biraghi sta disputando un ottimo campionato e l'onore con cui sta indossando la fascia da capitano gli ha permesso di riconquistarsi anche i tifosi. Un mix di apparenza e sostanza da parte un calciatore che concede pochi sorrisi e compiacimenti, ma che sotto sotto le emozioni le vive eccome.