Barone annuncia: “Il mercato non è chiuso. Vlahovic? Avevo chiesto chiarezza…”

Il direttore generale viola lascia aperta ogni possibilità negli ultimi giorni di mercato. E sul caso Vlahovic rilancia

Il futuro di Vlahovic e gli ultimi giorni del mercato viola. Sono i due temi principali che emergono dalle parole di Joe Barone riportate da La Nazione. Il d.g. della Fiorentina - si legge - parte dalle uscite, precisando che i giocatori intenzionati a lasciare Firenze per andare a giocare saranno accontentati. Tutto chiuso sul fronte entrate? Barone lascia uno spiraglio aperto: "Ci sarà qualche uscita ma staremo molto attenti anche al resto. Non si sa mai, no? Il mercato non è chiuso".