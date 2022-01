Assist, gol e sintonia col gruppo Ikonè & Piatek: che suggestione

Partenza da titolari? Gli ultimi due nuovi arrivi scalpitano per essere subito protagonisti in campo. Ikoné a Cagliari dall'inizio?

Sulle pagine sportive de La Nazione si parla dell'impatto dei due nuovi arrivati in casa Fiorentina, Jonathan Ikoné e Krzysztof Piatek . Gli arrivi dal mercato di gennaio ci hanno messo poco a entrare in sintonia con lo spogliatoio viola e, soprattutto, a capire le dinamiche del gioco che da loro vuole Italiano. L'ex Lille in appena 62' minuti in campo ha già messo a referto due assist; un'autentica spugna capace di apprendere in fretta tutti dettami sui quali ha avuto modo di lavorare già da dicembre.

Anche l'impatto di Piatek non è stato da meno. Anzi, sulla base delle prestazioni fornite in allenamento, è stato quello che si è perfino comportato meglio. Non è dunque un caso che al "pistolero" siano bastati 35’, a Napoli, per ritrovare la via del gol anche in Italia. Logico dunque che, in quella che è diventata una vera macchina da guerra (quello attuale è il miglior attacco degli ultimi dieci anni) con già 14 giocatori diversi andati in rete, la curiosità dei tifosi sia quella di vedere al più presto all’opera i due colpi viola fin da inizio gara. Una suggestione che, per quanto riguarda Ikoné, starebbe valutando anche Italiano, sebbene Nico Gonzalez e Saponara restino in vantaggio per la trasferta di Cagliari.