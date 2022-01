Italiano si gode l’abbondanza sugli esterni, ma c’è un aspetto da migliorare

Ikoné, la vecchia guardia, le rivincite di Nico Gonzalez: l’abbondanza può essere la chiave per raggiungere l’Europa

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino pone l'accento sull'abbondanza in attacco sulla quale può contare Vincenzo Italiano, in particolare sulle corsi esterne. La richiesta del tecnico viola era stata chiara fin da subito: cinque ali per sviluppare al meglio il gioco offensivo. Una scelta giustificata dal lavoro massacrante che Italiano chiede ai suoi interpreti nel ruolo, non a caso quasi sempre sostituiti a gara in corso. Nel girone d'andata la coperta - complici anche le indisponibilità - è quasi sempre stata corta, oggi il tecnico viola può invece contare su una batteria di esterni piena di qualità e di risorse. Merito del club che a gennaio, pronti via, gli ha messo a disposizione Jonathan Ikoné colmando quel vuoto estivo. Da Saponara a Sottil, passando per Callejon e Nico Gonzalez, fino all’ultimo arrivato. Cinque giocatori per due maglie e, ognuno, con caratteristiche diverse.