Ikoné vuole scalzare le gerarchie. E’ pronto a prendersi la Fiorentina

Jonathan Ikoné è pronto a conquistare la Fiorentina. Da subentrato, in appena 62 minuti giocati, ha già realizzato due assist

Il francese è da poco arrivato dal Lille e pur avendo giocato solo 62 minuti, ha già conquistato tutta Firenze. Adesso le gerarchie per Italiano cominciano a cambiare e per Ikoné è tempo di prendersi la Fiorentina. L'allenatore viola, contro il Cagliari, potrebbe puntare sul super tridente, inserendo pure l'esterno francese con il "vizio" dell'assist. Come ricorda il Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano nei giorni scorsi ha inoltre sottolineato come Ikoné, insieme al nuovo acquisto Piatek, sia stato accolto benissimo nello spogliatoio, in un gruppo unito e solido. Il francese ha esordito nella disgrazia a Torino, potendo incidere poco, ma si è subito rifatto. Subentrando sia a Napoli che contro il Genoa, l'esterno francese ha realizzato due assist, dimostrando a tutti le sue grandi qualità.