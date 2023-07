Tra mercato, Viola Park e abbonamenti: Commisso e Barone mandano un segnale

Nei giorni in cui la Fiorentina si gode un Viola Park ormai quasi finito ed a disposizione della prima squadra, muovere il mercato in entrata aiuterebbe a ricreare quell’entusiasmo fondamentale per cominciare al meglio la stagione

La Nazione fa il punto sul mercato della Fiorentina. Per adesso non si sta muovendo nulla, ma è possibile che Barone e Pradè provino a mandare un segnale alla piazza nei prossimi giorni. Il mercato serve anche a generare entusiasmo fra i tifosi. Un innesto importante darebbe anche una bella spinta alla Campagna Abbonamenti. Nei giorni in cui la Fiorentina si gode un Viola Park ormai quasi finito ed a disposizione della prima squadra, muovere il mercato in entrata aiuterebbe a ricreare quell’entusiasmo fondamentale per cominciare al meglio la stagione.