Le prime immagini interne del Viola Park, la nuova casa della Fiorentina dal prossimo 12 luglio. Per l'inizio del ritiro sarà tutto pronto (quello che riguarda la prima squadra): padiglione e tutti i campi annessi. Non sarà un ritiro come a Moena aperto H24, ma ci saranno degli eventi dedicati per far incontrare ai tifosi i giocatori viola. Di seguito le immagini realizzate da La Repubblica: