Torreira colpito dal pressing di Pradè. E non è finita: almeno altri 3 colpi

Sono almeno tre gli obiettivi: un terzino destro, un esterno offensivo e un vice Vlahovic. Forse anche un difensore centrale

Spazio all'arrivo di Lucas Torreira sul Corriere Fiorentino. Il quotidiano ripercorre le tappe che hanno portato all'approdo a Firenze del centrocampista uruguaiano: dal lungo inseguimento ed il pressing di Pradè che ha colpito il giocatore, fino al rifiuto delle altre destinazioni e le cifre dell'affare (1,5 milioni per il prestito e diritto di riscatto a 15 può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni). Il suo però non sarà l'ultimo acquisto. Anzi. Sono almeno tre gli obiettivi: un terzino destro, un esterno offensivo e un vice Vlahovic. Forse anche un difensore centrale (Italiano ne vorrebbe cinque) se dovesse presentarsi l'occasione negli ultimi giorni di mercato.

La priorità è sistemare la fascia destra: ceduto Lirola e perso Zappacosta, sul taccuino degli uomini mercato viola ci sono i nomi di Daniel Munoz e di Zeki Celik (il preferito, ma servono almeno 15 milioni per convincere il Lille). Più defilate, al momento, le candidature di Andrea Conti, Stryger Larsen e Salva Ferrer. Il colpo grosso però potrebbe arrivare in attacco: la Fiorentina infatti ha mosso i primi passi ufficiali col Sassuolo per Berardi anche se la prima richiesta, vicina ai 40 milioni, è troppo alta per i viola. Il giocatore però ha chiesto la cessione e sarebbe ben felice di raggiungere a Firenze il suo grande amico Benassi. Le alternative portano sempre a Orsolini e Gonzalo Plata. E il vice Vlahovic? Scamacca resta un'ipotesi da seguire ma prima di approfondire il discorso centravanti si penserà al resto.