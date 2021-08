Celik del Lille primo nome per la corsia di destra: superata la concorrenza

Sembra essere Zeki Celik il primo nome per la fascia destra della Fiorentina. Il giocatore del Lille ha superato la concorrenza

Non è finito il mercato della Fiorentina. In seguito all'arrivo di Torreira, ora si cerca di sistemare la zona di fascia. Il Corriere Dello Sport si concentra sulla corsia destra della difesa, su cui è rimasto il solo Venuti dopo l'addio di Lirola. Zappacosta sembrava l'uomo designato, ma è finito all'Atalanta. E allora avanti con il piano B. Il primo nome è quello di Zeki Celik (SCHEDA) del Lille: il campione di Francia ha grinta e dinamismo oltre che esperienza nonostante i soli 24 anni. Secondo il quotidiano ha tutte le caratteristiche giuste per farlo balzare in cima alla lista degli apprezzamenti dei dirigenti viola. Appare più defilato invece Daniel Munoz (SCHEDA), soprattutto per le difficoltà legate allo stato di extracomunitario e i 10 milioni di richiesta. Terza opzione è invece l'"italiano" Jens Stryger Larsen dell'Udinese (SCHEDA).