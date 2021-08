Torreira, un inseguimento durato due anni. Oggi firma e subito a lavoro

Gli uomini mercato viola avevano provato a piazzare il colpo Torreira già da diverse sessioni di mercato: lo considerano un elemento chiave

Potrà farlo in teoria solo in modo individuale per 5 giorni seguendo il percorso casa-lavoro previsto dal protocollo anti Covid per chi come lui arriva dall'Inghilterra. Essendo però già vaccinato con doppia dose, è possibile che la Asl conceda una deroga permettendo all'uruguaiano di aggregarsi al gruppo (continuando a fare tamponi ogni 48 ore). Gli uomini mercato viola hanno provato a piazzare il colpo Torreira già da diverse sessioni di mercato. Considerando l'ex Arsenal pedina chiave per la nuova squadra. Alla fine l'inseguimento ha dato i frutti sperati.