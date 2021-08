Merlo: “Con Torreira ACF fa un salto di qualità enorme”. Su Sottil e Berardi…

"Torreira assomiglia a Kantè, ecco le sue caratteristiche"

“Torreira mi piace tantissimo, assomiglia a Kantè. Corre tanto, attacca, è un mastino. Uno così farà fare un salto di qualità enorme alla Fiorentina. Adesso ci mancano due tasselli… Berardi? Il Sassuolo ha già dato un via un grande giocatore, io non ci credo a questo. Se viene Domenico vinciamo lo scudetto. Con Torreira abbiamo un buon centrocampo, con Berardi abbiamo un grandissimo attacco. Con Nastasic e Milenkovic sono una coppia ottima. Siamo poco dietro alle grandi. Tasselli che mancano? Prenderei Stryger Larsen che mi sembra un ottimo esterno a tutta fascia. Sottil? E’ veloce, gioca con tutti e due i piedi, facciamolo crescere un pochino. Io credo in questo ragazzo. Se non arriva un altro esterno, puntiamo su Riccardo.